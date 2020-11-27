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Gündem Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 yaralı var
Gündem

Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 yaralı var

İstanbul Çekmeköy'de çıkan kavgada, silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 04:22:00 -
Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 yaralı var

İstanbul Çekmeköy Merkez Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, diğer kişiler otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Çevre güvenliğini alan polis, olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kovanları incelemek için topladı.

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