  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çekmeköy’de kumar oynanan adrese baskın: 24 kişiye para cezası kesildi

Çekmeköy’de korona virüse rağmen içerisinde kumar oynanan iş yerine polis tarafından operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 13:57:23 -
Çekmeköy’de kumar oynanan adrese baskın: 24 kişiye para cezası kesildi

Çekmeköy’de korona virüse rağmen içerisinde kumar oynanan iş yerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Kumar oynayan 24 kişiye toplamda 76 bin 320 TL para cezası kesildi.


Çekmeköy Çamlık Mahallesinde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisini alan polis harekete geçti. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda iş yerinde kumar oynayan 24 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine istinaden her bir şahsa 3 bin 180 TL olmak üzere toplamda 76 bin 320 TL idari para cezası uygulandı. Ömer C. Ve Mehmet Ç. adlı şahıslara ‘Kumar Oynamaya Yer Temin Etmek’ suçundan adli işlem uygulandı. Kumar oynanan iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı