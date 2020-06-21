  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çekmeköy'de, kıraathanede "sosyal mesafe"ye uymayan 8 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-06-21 13:04:07 -
Çekmeköy'de, kıraathanede "sosyal mesafe"ye uymayan 8 kişiye para cezası

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir kıraathanede sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye, 25 bin 440 lira idari para cezası uygulandı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Haziran'da Taşdelen Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine iş yerini denetledi.

İş yerinde kumar oynatılmadığı ancak 8 kişinin bir masa etrafında toplanarak yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlendi.

Oyun oynayan 8 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten toplam 25 bin 440 lira idari para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı