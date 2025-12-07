Çekmeköy'de İETT otobüsü devrildi: Sürücü kazayı yara almadan atlattı
İstanbul Çekmeköy’de, Şile Otoyolu Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT’ye bağlı özel halk otobüsü devrildi. Bariyerleri de aşarak yan yola sürüklenen otobüsün sürücüsü kazayı yara almadan atlattı ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaza, gece saatlerinde Şile Otoyolu Caddesi'nin Çekmeköy kesimi, Ümraniye istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Savrulan otobüs, bariyerleri de aşarak yan yola sürüklendi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otobüsten kendi imkanlarıyla çıkan ve kazadan görünürde yara almayan otobüs şoförü, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Otobüsün kaza sırasında yolcu taşıyıp taşımadığına dair bilgi verilmedi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, devrilen otobüsün vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.