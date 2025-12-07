  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsveç Donanması için rutin hale gelmiş! Baltık Denizi Rus denizaltısı kaynıyor

Londra’da skandal provokasyon! Kraliyet tacına saldırı

Sosyal medyadan Terörsüz Türkiye mesajı! İmralı’ya giden Feti Yıldız’dan yeni açıklama

İyilik Gemisi Sudan seferinde

Açık açık söyledi: Yahudi Prof'tan soykırım itirafı!

Tansiyon bir anda yükseldi! Dünyaya duyuruldu: Askeri unsurları vurduk

İsrail’e silah ambargosunu kaldıran Merz, İsrail ve Ürdün’e gidiyor! Siyonist seviciden bağlılık ziyareti

Tom Barrack’ın ağzından neler çıktı neler? Bir yandan darbe itirafı bir yandan PKK/YPG kılıfı

Melih Altınok senaryoyu paylaştı! Anahtarı Özdil'e veren Sözcü'nün kafasındaki tilkilik

Esed devrildiği için üzüldünüz mü? Devrim kutlamalarına PKK engeli
Yerel Çekmeköy'de İETT otobüsü devrildi: Sürücü kazayı yara almadan atlattı
Yerel

Çekmeköy'de İETT otobüsü devrildi: Sürücü kazayı yara almadan atlattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çekmeköy'de İETT otobüsü devrildi: Sürücü kazayı yara almadan atlattı

İstanbul Çekmeköy’de, Şile Otoyolu Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT’ye bağlı özel halk otobüsü devrildi. Bariyerleri de aşarak yan yola sürüklenen otobüsün sürücüsü kazayı yara almadan atlattı ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Şile Otoyolu Caddesi'nin Çekmeköy kesimi, Ümraniye istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Savrulan otobüs, bariyerleri de aşarak yan yola sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüsten kendi imkanlarıyla çıkan ve kazadan görünürde yara almayan otobüs şoförü, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Otobüsün kaza sırasında yolcu taşıyıp taşımadığına dair bilgi verilmedi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, devrilen otobüsün vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beykoz'da Trafik Kazası: İki otomobil çarpıştı, 7 yaralı var
Beykoz'da Trafik Kazası: İki otomobil çarpıştı, 7 yaralı var

Yerel

Beykoz'da Trafik Kazası: İki otomobil çarpıştı, 7 yaralı var

TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası! 2 yaralı
TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası! 2 yaralı

Yerel

TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası! 2 yaralı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23