Çekmeceler çok işlevsel



Dolaplar ve çekmeceleri aslında yuvamızı kucaklayan, bizi derli toplu olmaya zorlayan yardımcılarımız.. Hele evde çocukların yaramazlıklarıyla başa çıkmakta zorlanıyor, durmadan ortalık toplamaktan bitap düşüyorsanız, çekmeceli mobilyalar yükünüzü hafifletecektir. Biraz tembellik, olur a biraz da pasaklı bir hayatınız varsa çekmeceler yardımınıza yetişecektir. Tek kusuru şu olabilir; içlerine tıkıştırdıklarınızı unutmak! Hangisini hangi çekmeceye attığınızı hatırlayamamak.. Ee, o da sizin hafıza gücünüze kalmış bir şey; çekmece n’apsın!

Oturma odasındaki konsolların bol çekmeceli olması iyidir.. Konsolları hem estetik hem işe yararlılık açısından pratik kılmanın en etkili yollarından biri, çekmeceler oluyor. Çekmece içlerini dergilerinizi depolamak için de kullanabilirsiniz.

Yatağınızın altını da değerlendirin. Yatak odanızda büyük ebatlı mobilyalara yerleştirilen gizli çekmeceler her zaman ortalıkta olan yayıntıları saklamak için mükemmel bir çözümdür. Yatak ya da koltuk altı sandıklar yastık, yorgan, çarşaf gibi eşyalarınızı saklamak için idealdir.

Çok gözlü ahşaplar kalabalığı ortadan kaldırmak için çok pratik.. Sehpa altı çekmeceler dergileriniz için idealdir. Çünkü bu gizli çekmeceler hem estetik görünür, hem de düzen konusunda büyük kolaylık sağlar.

Setüstü ocağınızın altını değerlendirmek için derin ya da dar çekmece üniteleri tercih edebilirsiniz. Mutfağın her alanını daha iyi değerlendirmek için mutfak dolaplarının en alt bölümlerindeki gizli çekmeceler, tezgahaltı ankastre üniteler çözüm olabilir. Bu bölmeler tencere, tava gibi araç gereçleri saklamak için ideal yerlerdir.

Çöplerinizi daha temiz toplamak için farklı çöp kutusu sistemleri tercih edebilirsiniz. Çekmece içi düzen konusunda bir başka pratik çözüm de çöpleriniz için. Çöplerinizi ayrı ayrı organize edebileceğiniz çöp kutuları ile cam, plastik ve kağıtları ayrıştırabilir, böylece çevre dostu bir tüketici olabilirsiniz.