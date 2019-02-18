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Çekilme palavrası sürüyor! ABD Suriye'de kalacak asker sayısını açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, Donald Trump'ın çekilme planını uyguladıklarını ancak tam anlamıyla çekilme olmayacağını belirterek bölgede bin 500 asker kalacağını açıkladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 20:28
Çekilme palavrası sürüyor! ABD Suriye'de kalacak asker sayısını açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den tamamen çekilme emrini uygulamaya devam ettiklerini açıkladı.

Ancak Votel, uluslararası askeri bir gücün de bölgede kalarak DAEŞ'le mücadeleye katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

Votel "Bizden isteneni anlıyoruz ancak şu anki noktada tüm güçlerimizi çekme noktasında değiliz. Çekilsek dahi bölgede bin 500 askerimiz kalacak" dedi.

"Şu an tartışma bölgede kalıp kalmama değil"

ABD'li komutan "Şu anki tartışma ABD'nin bölgede kalıp kalmaması değil, koalisyon güçlerinin bölgeden ne yapıp yapamayacağına bakıyoruz" dedi.

Votel bin ile bin 500 uluslararası koalisyon gücünün Suriye'de DAEŞ'le mücadele için kalmasını umduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, aralık ayında ABD askerlerini Suriye'den çekme kararı almıştı. Çekilmeyi kolaylaştırmak üzere ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'ye 600 asker daha göndermişti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 20:28
  1. ABD
  2. Suriye

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş48 dk önce
    bunlar osmanlının tokatını yemeden gitmezler. çok acıkmışlar. birtürlü gecede olmuyor onlara bizim gelmemiz için

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