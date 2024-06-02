Çekilin ulan önümüzden! Sizi gidi ultra laik hilkat garibeleri sizi! Dinsiz donsuz toplum mu olalım yani?

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, CHP'nin İslam karşıtı tutumunu ve Batı’nın Müslüman düşmanlığını eleştirdi. "Ultra laik hilkat garibeleri" olarak nitelendirdiği zevatın eylem ve söylemlerini yerden yere vuran Genç, "Bre zındıklar, siz hâlâ İslam Kur'an düşmanlığı yapıyorsunuz. Dinsiz donsuz toplum olarak, bizi yok etmek isteyen Batılılardan olalım diyorsunuz. Eyy Siyonistlerin ve dahi Haçlıların sürdüğü tarlamızın ürünleri! Eğer hakikaten hâlâ bu ülkenin bekasını düşünüyorsanız, çekilin ulan önümüzden. Çekilin ki sizi de kurtaralım" dedi. Genç, yazısında şunları kaydetti:

"Magazin sayfası, spor sayfası yapar gibi 'irtica sayfası' yapmış CHP'nin Cumhuriyeti!..

Aynı sayfada yer alan haberler; 'Çocuklar takke giydi', '4-6 yaş grubuna Kur'an öğretiliyor', 'ders kitaplarında dini çağrıştıran kelimeler kullanılıyor', 'namaz kılarken yakalandı', 'öğrenci LGS sınavı için dua etti' ilâ ahiri... Hepsini tek sayfada toplamışlar.

Yetmemiş, aynı sayfaya 'Einstein İmam Hatip'te okusaydı?!..' başlıklı bir köşe yazısı koymuşlar.

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Yahu tamam. 'Sırf İslam düşmanı olduğunuz, Müslüman sevmediğiniz' içinse anlaşılır bir tarafı var.

Zira Siyonistler, Haçlılar gibi İslam düşmanı sapkınlar var bu dünyada. Sevmiyorlar, Müslüman doğruyorlar, işgal edip kan ve gözyaşı bırakıyorlar. İşleri bu.

Öyle değil ise, bizden nefret eden 'bizim ultra laik hilkat garibelerine' n'oluyor?..

"Efendim anlamıyorlar, bilmiyorlar" diyorsanız, ben de "yok böyle andavallık seviyesi" derim...

Binlerce kez anlattık, yine anlatalım...

Size hep dedik ki, 'emperyalizmin ardında materyalizm laiklik falan yok. Onu besleyen sapık gaddar bir inanç biçimi var.'

Bize 'gerici' dediniz.

N'oldu?..

O çok sevdiğiniz 'çağdaş', 'laik', 'aydınlanmacı', 'gelişmiş', 'modern' Batılı liderlerin bebek katili soykırımcı Netanyahu'yu nasıl himaye edip kucakladığını tüm dünya canlı canlı izledi. İngiltere, Fransa, Almanya vesaire Netanyahu'yu öpmek için sıraya girdi. Siz bunları görmediniz mi?..

Dedik ki "ABD'yi Siyonistler yönetir. ABD Siyonistler için dünyayı yakar."

Bize, 'yobaz' dediniz. 'Din ile ne alakası var' dediniz.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e gittiğinde; "Bir Yahudi olarak burdayım." dedi.

ABD Başkanı Biden; "Ben bir Siyonistim" dedi.

Eyy ilerici cumhuriyetçi laikler, bunları da mı duymadınız?..

Netanyahu bebekleri katlederken; "Yeşaya kehanetini göreceğiz", "Kutsal kitabımız; 'Amelek'e göre...' diyor.

Bu vaazları da mı dinlemediniz?

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson: "İsrail'in yanında durmalıyız. İncil'e göre Tanrı'nın, İsrail'i kutsayan milletleri kutsayacağını biliyorum" dedi.

Bütün bunlar olurken siz uzayda mıydınız laikler?

ABD eski Başkanı Bush, işgale başlarken "bu bir 'Haçlı Seferi'dir" demişti.

Biz; "Tarih tekerrür eder. Bunlar dünyayı kan ve gözyaşına boğacaklar. Hedefte biz de varız" deyince, dalga geçtiniz, bize 'mürteci' dediniz.

Bre zındıklar, siz hâlâ İslam Kur'an düşmanlığı yapıyorsunuz. Dinsiz donsuz toplum olarak, bizi yok etmek isteyen Batılılardan olalım diyorsunuz.

'ABD Ortadoğu'daki tüm operasyonlarını Siyonist İsrail için yapmıştır. Bu yüzden milyonlarca insanı katletmiştir' dedik.

"PKK/YPG marifetiyle bölgeyi temizleyerek kurmak istedikleri teröristan aslında (bizim topraklarımızın da içinde olduğu) Siyonistin Arz-ı Mev'ud haritasıdır" dedik.

Bize yine 'mürteci' dediniz.

Erdoğan; "Hamas, Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor." dediğinde de rahatsız oldunuz.

Haritayı da mı görmediniz?

Eyy Siyonistlerin ve dahi Haçlıların sürdüğü tarlamızın ürünleri!

Eğer hakikaten hâlâ bu ülkenin bekasını düşünüyorsanız.., çekilin ulan önümüzden.

Çekilin ki sizi de kurtaralım!.."