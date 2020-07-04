Çekemeyenleri kenara alalım Atmaca da envantere giriyor
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını yerine getiren Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın, envantere girmeye hazırlandığını videolu paylaşım ile duyurdu.
İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Atmacamız bu sefer uzun uçtu. 200+ kilometre mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren Atmaca seyir füzemiz, envantere girmeye hazırlanıyor" dedi.