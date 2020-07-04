  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Çekemeyenleri kenara alalım Atmaca da envantere giriyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını yerine getiren Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın, envantere girmeye hazırlandığını videolu paylaşım ile duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 14:38:00 - 2020-07-04 14:40:08

İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Atmacamız bu sefer uzun uçtu. 200+ kilometre mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren Atmaca seyir füzemiz, envantere girmeye hazırlanıyor" dedi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gedik

Surda bir gedik açtık Mukaddes mi Mukaddes, Ey kahpe rûzgâr artık ne yandan esersen es.
  • Yanıtla

ömer

sizinle gurur duyuyoruz allah yolunuzu acık etsin daha ileri durmak yok yola devam
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı