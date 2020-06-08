  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çekemeköy'de, sürücü kursu araçları dezenfekte edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-08 16:15:22 -
Çekemeköy'de, sürücü kursu araçları dezenfekte edildi

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme süreciyle birlikte ilçe genelindeki sürücü kursu araçlarını dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Türkiye'nin mart ayından bu yana, koronavirüsle mücadelesini geniş kapsamlı sürdürdüğü ve uygulanan sıkı tedbirler sayesinde vaka sayısında azalma yaşanırken, normalleşme adımlarının da birer birer hayata geçirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 2 aydır kapalı olan işletme ve iş yerlerinin kapılarını müşterilerine açtığı ve salgınla mücadeleyi ilk günden bu yana titiz şekilde sürdüren Çekmeköy Belediyesinde tedbirleri üst seviyeye çıkardığı ifade edilen açıklamada, önlemler kapsamında ilçedeki sürücü kurslarına ait araçların belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildiği kaydedildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı