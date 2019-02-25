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Çek ve bonoya elektronik takip

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çek ve bonoların bankacılık altyapısıyla iletişim halindeki bir elektronik sistem üzerinden düzenlenmesine imkan tanıyacak “elektronik çek ve bono” uygulamalarına yönelik bakanlık çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:59
Çek ve bonoya elektronik takip

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çek ve bonoların bankacılık altyapısıyla iletişim halindeki bir elektronik sistem üzerinden düzenlenmesine imkan tanıyacak “elektronik çek ve bono” uygulamalarına yönelik bakanlık çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Bakan Pekcan, “Uygulamanın hayata geçirilmesiyle fiziki çek ve bonoda görülen sahtecilik, tahrifat, çalınma, kaybolma, cirantaların takip edilememesi ve fiziksel basım maliyeti gibi birçok sorun da ortadan kalkacak” dedi. Pekcan, çek ve bononun ticari hayatta reel sektör tarafından kullanılan yaygın kredilendirme araçları olduğunu söyledi.

Ticari kredilerin üçte birine eşit

Özellikle çeklerin piyasada oluşturdukları hacmin bankacılık sektörünün piyasaya sağladığı toplam ticari kredi büyüklüğünün yaklaşık üçte birine denk geldiğine dikkati çeken Pekcan, Türkiye’nin “ticaretin en kolay ve en güvenli şekilde yapıldığı ülke” olması için hareket ettiklerini belirtti. Uygulama sayesinde kambiyo taahhüdüne taraf olanlar düzenleme, ciro, aval ve ibraz gibi tüm işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirebileceğini aktaran Pekcan, “Böylece ciro, aval ve ibraz gibi tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek, çek ve bononun dolaşımı anlık izlenebilecek ve cirantanın ve aval verenin geçmiş çek ve bono ödeme performansına erişebilecek, ayrıca gerektiğinde ilgili tarafla elektronik ortamda iletişim kurma olanağına sahip olacak” diye konuştu.

Bonolarda karekod düzenlemesi

Pekcan, daha önce uygulamaya alınan karekodlu çeke ilaveten, bonolarda da karekod uygulamasına başlanılması hususunda gerekli düzenlemelere yer verildiğini belirtti.

Bakan Pekcan, söz konusu uygulamaların kolay ve güvenli ticaretin en önemli yasal temellerinden biri olacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:59
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. elektronik çek ve bono
  3. Bakan Pekcan
  4. bankacılık sektörü

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