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Çek Cumhuriyeti’ndeki Dukovany NGS’de VVER-440 yeni nesil yakıt kullanımına başlanıyor

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS’yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un bünyesindeki yakıt şirketi TVEL Anonim Şirketi, Çek ulusal enerji şirketi CEZ ile Dukovany NGS’deki 3’üncü nesil reaktörde kullanılmak üzere yeni VVER-440’ın yakıtının uygulamasına ilişkin bir anlaşma imzaladı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:31
Çek Cumhuriyeti’ndeki Dukovany NGS’de VVER-440 yeni nesil yakıt kullanımına başlanıyor

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS’yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un bünyesindeki yakıt şirketi TVEL Anonim Şirketi, Çek ulusal enerji şirketi CEZ ile Dukovany NGS’deki 3’üncü nesil reaktörde kullanılmak üzere yeni VVER-440’ın yakıtının uygulamasına ilişkin bir anlaşma imzaladı.


Proje kapsamında, VVER-440 yakıtı, birtakım ön-yayınım testlerine tabi tutulacak ve bu test sonuçları yardımıyla yakıtın lisansı, Çek Cumhuriyeti Nükleer Güvenlik Dairesi tarafından devam onayı alacak. Bu sayede, VVER-440 yakıt prorotipinin, Murmansk Bölgesi’nde (Kuzeybatı Rusya, Kola Yarımadası) 2010 yılından beri sorunsuz şekilde çalışan Kola NGS’nin 4’üncü güç ünitesindeki işleyişi gözlemlenecek.


3’üncü nesil reaktörler, VVER-440’tan önceki sürümden, nükleer yakıtın fiziksel ve termohidrolik özelliklerini yükselten, gelişmiş tasarımıyla farklılık gösteriyor. Diğer yeni özellikleri yanında daha uzun yakıt çubuğu hatvesine sahip olan VVER-440, bu özelliği sayesinde reaktör çekirdeğindeki su-uranyum oranını kolayca düzenliyor ve genel olarak yakıt kullanımı verimini artırıyor. Böylece, mühendislerin güç santralindeki yakıt döngüsünü uzatmaları için bir seçenek oluşturuyor.


TVEL Araştırma ve Geliştirme Departmanı Başkan Yardımcısı Alexander Ugryumov, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Dukovany NGS’nin 3’üncü nesil reaktör yakıtını kullanması, nükleer santralin yakıt döngüsü stratejisinin optimizasyonuna yardım edecek ve ayrıca güç üniteleri operasyonunun güvenlik ve ekonomik verimini yükseltecek” dedi.


2040 MW’lık kapasitesi olan Dukovany NGS’nin, VVER-440 ile çalışan dört reaktörü bulunuyor. Bu reaktörler, 1985-1987 tarihleri arasında sırayla kullanıma alındı. Dukovany NGS, yıllık 13 milyar kW/Sa elektrik üretimi ile Çek Cumhuriyeti’nin toplam enerji tüketiminin yüzde 20’sini karşılıyor.


CEZ nükleer güç santralleri, Temelin NGS ile birlikte (VVER-1000 ile çalışan 2 güç ünitesi bulunuyor), toplam ulusal elektrik enerjisinin yüzde 35’ini üretiyor. Çek Cumhuriyeti, yüzde 35’lik bu oran ile elektrik üretiminde nükleer enerji kullanımı dünya ortalamasında ilk 10 içinde yer alıyor. Çek Nükleer Güç Santrallerinin ikisi de kurulumlarından itibaren TVEL Makine Yapım Tesisi (Elektrostal, Moskova bölgesi) tarafından üretilmiş olan nükleer yakıtla çalışıyor.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:31
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