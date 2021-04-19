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Dünya ‘Cehennem silahı' Yemen’de ortaya çıktı
Dünya

‘Cehennem silahı' Yemen’de ortaya çıktı

Suudi Arabistan'ın Rusya'dan aldığı 'Cehennem silahı' olarak bilinen TOS-1A 'Solntsepek' çok namlulu ağır roketatar sistemlerinin Yemen'de kullanıldığı ortaya çıktı. Bu sistemin tamamen yıkım amaçlı yapıldığı da biliniyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 01:20:00 -

Suudi Arabistan, Rusya'nın en güçlü silahlarından 'Solntsepek'in ilk partisini 2019'da teslim almıştı.

Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri'nin Solntsepek'i Yemen'de kullandığına ilişkin kare sosyal medyada paylaşıldı.

Solntsepek nedir?

'Solntsepek', hafif zırhlı araçların ve otomobillerin imhası, binaların yakılması ve yıkımı için tasarlandı. Sistem, hedef alanda oluşturulan şarapnel ve şok dalgasıyla açık alanda ve yoğun koruma çemberinde bulunan düşman askerlerinin yok edilmesinde etkili.

Yemen'deki savaş

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

ABD, S. Arabistan'a desteğini durdurduğunu açıklamıştı

ABD Başkanı Joe Biden, 2 ay önce ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıklamıştı.

 

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