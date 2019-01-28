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Cedi'den Cavaliers'a 17 sayılık katkı

- NBA'de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Chicago Bulls'u yendiği maçı, 17 sayı ve 8 ribauntla tamamladı- Dallas Mavericksli Doncic, Toronto Raptors karşısındaki performansıyla 20 yaşına basmadan 30 sayılık "triple double" yapan ilk NBA oyuncusu oldu

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:18
Cedi'den Cavaliers'a 17 sayılık katkı

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 104-101 kazandıkları Chicago Bulls maçında 17 sayı ve 8 ribaunt üretti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Ligin son sırasındaki Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Chicago Bulls'u 104-101 yenerek 6 karşılaşma sonra galibiyetle tanıştı.

Cavaliers'ta Cedi Osman 17 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma, Jordan Clarkson 18 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Alec Burks 18 sayı, 8 ribauntla oynadı.

Bulls'ta Lauri Markkanen 21 sayı, 15 ribaunt, Zach LaVine de 17 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.


- Doncic'in gayreti Mavericks'e yetmedi


Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Toronto Raptors, deplasmanda oynadığı Dallas Mavericks maçını 123-120 kazandı.

Raptors'ı galibiyete, 33 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza atan Kawhi Leonard ve 19 sayı, 9 asist, 5 ribaunt üreten Kyle Lowry taşıdı

Mavericks'in 19 yaşındaki Sloven basketbolcusu Luka Doncic'in 35 sayı, 12 ribaunt, 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Doncic, NBA tarihinde 20 yaşına basmadan 30 sayılık "triple double" yapan ilk oyuncu oldu.


- Sonuçlar


Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 101-104

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 122-108

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 118-112

Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 120-123

Houston Rockets-Orlando Magic: 103-98

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 111-125

San Antonio Spurs-Washington Wizards: 132-119

New York Knicks-Miami Heat: 97-106

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 116-102

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 10:18
  1. Basketbol
  2. Cedi Osman
  3. Luka Doncic
  4. NBA

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