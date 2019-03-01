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Cedi Osman'dan 21 sayı

Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın skorer oyununun yardımıyla New York Knicks'i 125-118 mağlup etti.

01 Mart 2019 Cuma 10:40
Cedi Osman'dan 21 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın skorer oyununun yardımıyla New York Knicks'i 125-118 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Cleveland Cavaliers, son periyottaki üstün performansının yardımıyla deplasmanda New York Knicks'i 125-118 yendi.

Sezonun 15. galibiyetini elde eden Cavaliers'ta Cedi Osman 21 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla galibiyetin mimarlarından oldu. Kevin Love 26 sayı ve 8 ribaunt, Collin Sexton ve Jordan Clarkson ise 22'şer sayıyla oynadı.

Bu sezon 49. kez kaybederek konferansında son sırada yer alan Knicks'te Allonzo Trier 22 sayı kaydederken, Noah Vonleh da 16 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.

 

- Harden'dan 58 sayı

 

Houston Rockets, son dönemde performansını önemli ölçüde artıran yıldız oyuncusu James Harden'ın skorer oyununun yardımıyla ağırladığı Miami Heat'i 121-118 mağlup etti.

Üst üste 4. galibiyetini alan Rockets'ta Harden 58 sayı, 10 asist, 7 ribaunt ve 4 top çalmayla galibiyette başrolü oynarken, Austin Rivers 17, Gary Clark ve Chris Paul 14'er sayılık performans sergiledi.

Bu sezon 34. kez kaybeden Heat'te Goran Dragic ve Kelly Olynyk 21'er sayı, Justise Winslow 19 sayı, 8 asist ve 7 ribaunt, Josh Richardson 18 sayı üretti.

 

- Lider Warriors kaybetti

 

Doğu Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren Orlando Magic, iyi savunma yaptığı maçta konuk ettiği Batı Konferansı lideri Golden State Warriors'ı 103-96 mağlup etti.

Sezonun 29'uncu galibiyetini elde eden Magic'te Aaron Gordon 22 sayı ve 15 ribauntla, Nikola Vucevic ise 12 sayı ve 13 ribauntla double-double yaparken, Terrence Ross 16 sayıyla skora destek verdi.

Bu sezonun 19. yenilgisini alan Warriors'ta Stephen Curry 33 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, DeMarcus Cousnis 21 sayı ve 11 ribaunt, Klay Thompson da 21 sayıyla mücadele etti.

NBA'de yarın 7 maç oynanacak.

 

- Sonuçlar

 

Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves: 122-115

Orlando Magic-Golden State Warriors: 103-96

New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 118-125

Houston Rockets-Miami Heat: 121-118

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 104-108

Denver Nuggets-Utah Jazz: 104-111

 

 

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:40
  1. Amerikan Basketbol Ligi
  2. Cedi Osman
  3. Cleveland Cavaliers
  4. Golden State Warriors
  5. James Harden

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