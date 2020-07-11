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Aktüel

Cedi Osman: Üzerinden ne kadar zaman geçse de...

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 25. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 17:06:00 -
Cedi Osman: Üzerinden ne kadar zaman geçse de...

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 25. yıl dönümünde mesaj paylaştı.

Milli basketbolcu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Srebrenitsa'yı unutma" yazılı bir görsele yer vererek, "Üzerinden ne kadar zaman geçse de unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

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