0553 313 94 23

Cedi Osman 21 sayı attı, Cleveland deplasmanda galip

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Madison Square Garden karşılaştığı New York Knicks’i 125-118’lik skorla mağlup etti.

01 Mart 2019 Cuma 11:30
Cedi Osman 21 sayı attı, Cleveland deplasmanda galip

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Madison Square Garden karşılaştığı New York Knicks’i 125-118’lik skorla mağlup etti. 21 sayı, 7 ribaund, 5 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla oynadı.


NBA’de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Milli oyuncu Cedi Osman’ın ekibi Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı New York Knicks’i 125-118’lik skorla mağlup etti. Ligde 15. galibiyetini elde eden Cavaliers’ta Cedi Osman 31 dakikada sürede 21 sayı, 7 ribaund, 5 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla oynadı. Kevin Love 26 sayı ve 8 ribaund, Collin Sexton 22 sayı, 3 asistle mücadele etti. Ligde 49. yenilgisini alan Knicks’te ise Allonzo Trier 22 sayı, 4 ribaund ile takımına katkı verdi.



Harden’dan Miami potasına 58 sayı


Houston Rockets, Toyota Center’da karşı karşıya geldiği Miami Heat’i 121-118’lik skorla yendi. Üst üste 4, toplamda da 37. galibiyetini aladan Rockets’ta James Harden 58 sayı, 10 asist ve 7 ribaund oynayarak yıldızlaştı ve galibiyetin mimarlarından oldu. Bu sezon 34. yenilgisini alan Heat’te Goran Dragic 21 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve Kelly Olynyk 21 sayı 5 ribaundla maçı tamamladı.


NBA’de gecenin toplu sonuçları ise şöyle:



Indiana Pacers: 122 - Minnesota Timberwolves: 115


Orlando Magic: 103 - Golden State Warriors: 96


New York Knicks: 118 - Cleveland Cavaliers: 125


Houston Rockets: 121 - Miami Heat: 118


Oklahoma City Thunder: 104 - Philadelphia 76ers: 108


Denver Nuggets: 104 - Utah Jazz: 111

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Mezun olunamayan tek mektep Anadolu Mektebi"
    1. "Mezun olunamayan tek mektep Anadolu..
    2. Bedelli askerlikte sürpriz değişiklik!
    3. Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem..
    4. Yemen halkından Maduro’ya destek..
    5. Somali’de bilanço artıyor: 29 ölü, 80..
    6. Milletvekili Işık’tan zeytin..
    7. Barış Manço ve Cem Karaca, Kartal’da..
    8. Peru’da 7.1 büyüklüğünde deprem..
    9. Turgut Özal Üniversitesi’nde yangın..
    10. Ara Güler’in adı yaşatılacak
    11. Diyarbakır’da hentbolda bölge..
    12. "Fenerbahçe deplasmanından puanla..
    13. GTBBAZAAR hizmet ağını genişletiyor
    14. Bağcılar’da zabıta ve temizlik..
    15. Kayak merkezlerinde son durum
    16. Döviz kurları
    17. 80 yaşındaki kadını dolandırmaya..
    18. Aydın, potada Anadolu Şampiyonasına..
    19. İTO verilerine göre, İstanbul'da..
    20. Beşiktaş yönetiminin Guti kararı belli..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!