Cedi Osman 21 sayı attı, Cleveland deplasmanda galip

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Madison Square Garden karşılaştığı New York Knicks’i 125-118’lik skorla mağlup etti. 21 sayı, 7 ribaund, 5 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla oynadı.

NBA’de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Milli oyuncu Cedi Osman’ın ekibi Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı New York Knicks’i 125-118’lik skorla mağlup etti. Ligde 15. galibiyetini elde eden Cavaliers’ta Cedi Osman 31 dakikada sürede 21 sayı, 7 ribaund, 5 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla oynadı. Kevin Love 26 sayı ve 8 ribaund, Collin Sexton 22 sayı, 3 asistle mücadele etti. Ligde 49. yenilgisini alan Knicks’te ise Allonzo Trier 22 sayı, 4 ribaund ile takımına katkı verdi.

Harden’dan Miami potasına 58 sayı

Houston Rockets, Toyota Center’da karşı karşıya geldiği Miami Heat’i 121-118’lik skorla yendi. Üst üste 4, toplamda da 37. galibiyetini aladan Rockets’ta James Harden 58 sayı, 10 asist ve 7 ribaund oynayarak yıldızlaştı ve galibiyetin mimarlarından oldu. Bu sezon 34. yenilgisini alan Heat’te Goran Dragic 21 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve Kelly Olynyk 21 sayı 5 ribaundla maçı tamamladı.

NBA’de gecenin toplu sonuçları ise şöyle:

Indiana Pacers: 122 - Minnesota Timberwolves: 115

Orlando Magic: 103 - Golden State Warriors: 96

New York Knicks: 118 - Cleveland Cavaliers: 125

Houston Rockets: 121 - Miami Heat: 118

Oklahoma City Thunder: 104 - Philadelphia 76ers: 108

Denver Nuggets: 104 - Utah Jazz: 111