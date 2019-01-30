Cedi 26 sayı attı, Cavaliers kazandı NBA'de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Washington Wizards'ı yendiği maçı, 26 sayı, 7 asist ve 5 ribauntla tamamladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 116-113 kazandıkları Washington Wizards maçında 26 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt üretti. NBA'e 7 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, ağırladığı Washington Wizards'ı 116-113 mağlup ederek üst üste 2. karşılaşmasını kazandı. Cavaliers'ı galibiyete, 26 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 2 top çalma, 1 blokla oynayan Cedi Osman ve 28 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Jordan Clarkson taşıdı. Wizards cephesinde Bradley Beal'ın 31 sayı, 7 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 121-105 yendiği mücadelede 3 sayı kaydetti. - Sonuçlar Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 116-113 Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 105-115 Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 117-126 Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 122-117 Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 116-121 San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 126-124 Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 105-121

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