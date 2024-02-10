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Milletine ve maneviyatına bağlı nesiller yetiştirmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan ÇEDES projesi meyvelerini veriyor. Öğrenciler, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ikinci dönemine ÇEDES Projesi kapsamında çeşitli etkinlikler ile başladı. Proje çerçevesinde Muğla Kız İmam hatip Lisesi öğrencileri de sokak hayvanları, sınıf temizliği, pano çalışmaları, Kızılay, AFAD ziyaretleri, şehitlik ziyaretleri, engelli bireyler ile bir araya gelme gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Her ay farklı bir etkinlik yaptıklarını belirten lisenin öğretmeni Rümeysa Tilki, şunları dile getirdi: “Bu projede bizim kapsamımız olan manevi değerlerimizi öğrencilere en iyi şekilde tanıtmaya gayret ediyoruz, en iyi şekilde anlatmaya bire bir yaşayarak çalışarak işin içinde bulunarak anlatmaya, kavramaya yardım ediyoruz. Öğrencilerimiz hayatın birçok yönünü böylece bire bir yaşayarak görmüş oluyor. Bu ayımızın konusu olarak sabır ile ilgili çeşitli çalışmalar üretip uygulamayı hedefliyoruz.”