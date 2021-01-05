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Yerel ÇED sürecine halkın katılımı sağlanıyor
Yerel

ÇED sürecine halkın katılımı sağlanıyor

Demokrasi kültürünü hayata geçirme yolunda, Kumtaşı cevheri ve kırma eleme tesisindeki kapasite artışı, halkın katılımı ile tartışmaya açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 15:34:00 - 2021-01-05 15:35:55
ÇED sürecine halkın katılımı sağlanıyor

Demokrasi kültürünü hayata geçirme yolunda, Kumtaşı cevheri ve kırma eleme tesisindeki kapasite artışı, halkın katılımı ile tartışmaya açıldı.

Çevresel etki değerlendirme kapsamında, İstanbul, Arnavutköy'de yapılacak toplantının tarihi 19 Ocak 2021 olarak duyuruldu.

Konuyla ilgili Basın ilan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruda kapasite artışı ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme mevzuatındaki prosedürün yürümesi açısından, halkı bilgilendirmesi, görüş ve önerilerini almak için “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacağı belirtildi.

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