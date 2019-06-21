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Cech geri döndü!

Futbol kariyerini İngiliz devi Arsenal'de noktalayan Çek kaleci Petr Cech, 11 yıl formasını giydiği Chelsea'ye teknik ve performans danışmanı olarak geri döndü.

21 Haziran 2019 Cuma 12:53
Cech geri döndü!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal formasıyla sezon sonunda emekliye ayrılan Çek kaleci Petr Cech, eski kulübü Chelsea'nin teknik ve performans danışmanı oldu.

Chelsea tarafından yapılan açıklamada, kulübün efsane oyuncuları arasında yer alan Cech'in, teknik ve performans danışmanı olarak göreve başladığı duyuruldu.

2004 ile 2015 yılları arasında kalesini koruduğu Chelsea'de birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, 4'er lig ve İngiltere Federasyon Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası ve 2 Community Shield şampiyonluğu yaşayan Cech, Arsenal'de ise bir İngiltere Federasyon Kupası, 2 de Community Shield kazanmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:53
  1. İngiltere Premier Lig
  2. Premier Lig
  3. İngiltere
  4. Arsenal
  5. Petr Cech
  6. Chelsea
  7. UEFA Şampiyonlar Ligi
  8. UEFA Avrupa Ligi
  9. İngiltere Federasyon Kupası
  10. İngiltere Lig Kupası
  11. Community Shield

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