Çeçenistan'dan İsveç ve Danimarka'ya savaş tehdidi!

Ukrayna ile savaşta Rusya ile ittifak eden Çeçen lider Ramazan Kadirov, Avrupa'da yüce Kur'an'a yönelik saldırılara savaş tehdidiyle tepki gösterdi.

Kadirov, Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerine sessiz kalan Müslüman ülke liderlerini eleştirerek, "Allah'ın gazabından değil de Amerika ve Avrupa'nın yaptırımlarından mı daha çok korkuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Ramazan Kadirov, "Ukrayna ile işimizi bitirdikten sonra, mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’e saldıran ülkelere geçeceğiz." dedi.