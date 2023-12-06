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Aktüel Cebinizdeki parayı, kontrol edin! Bu varsa altın değerinde: Bu 1 TL'nin değeri tamı tamına 8500 lira! Erdoğan detayı
Aktüel

Cebinizdeki parayı, kontrol edin! Bu varsa altın değerinde: Bu 1 TL'nin değeri tamı tamına 8500 lira! Erdoğan detayı

Yeniakit Publisher
2023-12-06 21:01:00 -
Cebinizdeki parayı, kontrol edin! Bu varsa altın değerinde: Bu 1 TL'nin değeri tamı tamına 8500 lira! Erdoğan detayı

Cebinizde, kumbaranızda 1 liraları kontrol etme vakti geldi. O özel 1 liranın değeri tam 8500 Türk Lirası. Bütün koleksiyoncuların peşinde düştü o 1 lira, ikinci el sitelerinde 8.500 Türk Lirasından satılıyor.

Cebinizdeki 1 liraları kontrol etme vaktiniz geldi. O özel 1 liranın değeri tamı tamına 8500 Türk Lirası. Bütün koleksiyoncuların peşinde olduğu o 1 lira, ikinci el sitelerinde 8.500 Türk Lirasından satılıyor.

Bozuk paralarınızı iyice kontrol edin. Cebinizdeki 1 lira düşündüğünüzden daha değerli olabilir. Koleksiyoncuların bile peşinde olduğu o özel 1 liranın değeri tamı tamına 8500 Türk Lirası. Nasıl mı? İşte detaylar...

Darphane tarafından özel günlerde basılan hatıra paralarından biri olan o özel 1 lira, koleksiyoncuları peşine taktı. Sadece 50 bin adet basılan 1 liralar sizin de cebinizde olabilir. Bu özel paranın koleksiyoncular için değeri ise çok büyük. 24 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından özel bastırılan madeni 1 liranın değeri tamı tamına 8500 Türk Lirası. İkinci el sitelerinde dahi satılan bu özel 1 liranın alıcıları yüksek meblağları gözden çıkarıyor.

Diğer paralardan tasarım olarak çok farklı olan bu özel 1 lira, üzerinde tarih ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyor.

O 1 LİRANIN DEĞERİ TAMI TAMINA 8.500 TÜRK LİRASI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cebinizdeki 1 liraları kontrol edin! Bu 1 liranın değeri tam 8500 lira

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