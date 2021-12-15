Cebindeki kağıdı çıkarıp Mansur Yavaş'ı böyle rezil etti! İşte o büyük vurgunun kanıtı...

"Kişisel fantezi diyebileceğimiz yatırımlarla Ankaralı'nın parasını çarçur edilmiş" sözleriyle bir önceki yönetimi hedef alan Mansur Yavaş'ın canlı yayınlanmayan ihale yoluyla piyasa değeri 150 ila 700 lira arasında değişen kitre bebeklerin 44 tanesine 366 bin lira ödedeği ortaya çıkmıştı. Kitre bebeklere ödenen miktarın yankısı sürerken Ankara Belediye Meclisi'nde konuşan Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Meclise elinde bir kitre bebek ile gelen Hazım Caner Can, Mansur Yavaş'ın 11 bin 500 liraya aldığı bebekleri yapan kişiyi bulduğunu söyledi. Kadının numarasının yazılı olduğu kağıdı Meclis'tekilere gösteren Can, Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu.

Can yaptığı açıklamada, "Bu bayanın telefonunu Mansur Bey'e verecektim. Ben pazarlığı çok bilemem. Bu kitre bebekler 11 bin 500 liradan yapıldı. Bu elimde kağıdı tüm partililere vereceğim. Arayacaksınız, bu kitre bebek ne kadara yapılır diye soracaksınız? O gariban bunu bin liraya bin 500 liraya yapmıştır. Faturayı keseni bulmak lazım. Sayın başkan diyor ya 'Yemem yedirmem. Çalmam çaldırmam. Şeffaf ihale yaparım. Ne şaffaf ihalesi ya. Bu hoşaf ihalesi oldu hoşaf'" ifadelerini kullandı.