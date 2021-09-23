  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset ‘Ceberut’ CHP’liye suç duyurusu
Siyaset

‘Ceberut’ CHP’liye suç duyurusu

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığı ve partililer, CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir hakkında, partisinin 3. Olağanüstü İlçe Kongresi’ndeki konuşmasında kullandığı “Bu ceberut adamı bu ülkenin başından atacağız, bir daha gelmesinler diye köklerini kazıyacağız” ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:44:00 -
‘Ceberut’ CHP’liye suç duyurusu

Partililerle Batı Adliyesi önünde basın açıklaması yapan AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Halil Hotaman, “Emir’in kongrede yaptığı, Cumhurbaşkanımız ve teşkilatımıza yönelik tehdit ve hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunarak hukuk önünde hesap sormak üzere harekete geçiyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay