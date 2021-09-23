‘Ceberut’ CHP’liye suç duyurusu
AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığı ve partililer, CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir hakkında, partisinin 3. Olağanüstü İlçe Kongresi’ndeki konuşmasında kullandığı “Bu ceberut adamı bu ülkenin başından atacağız, bir daha gelmesinler diye köklerini kazıyacağız” ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Partililerle Batı Adliyesi önünde basın açıklaması yapan AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Halil Hotaman, “Emir’in kongrede yaptığı, Cumhurbaşkanımız ve teşkilatımıza yönelik tehdit ve hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunarak hukuk önünde hesap sormak üzere harekete geçiyoruz” dedi.