CDC'den yeni rapor: Çocuklar koronavirüsü kolayca yayabiliyor

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri(CDC), koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Raporda, hiçbir semptomu olmayan çocukların da koronavirüsü kolayca yayabildiği ifade edildi.ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri(CDC), koronavirüs bulaşıcılığına ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Raporda, hiçbir semptomu olmayan çocukların da virüsü kolayca bulaştırabildiği belirtildi.

Nisan ayından Temmuz ayına kadar, koronavirüs tespit edilen çocuklarla temaslı 184 kişinin verileri analiz edildi. 8 aylık bir bebeğin anne ve babasına koronavirüs bulaştırdığı anlaşıldı. Semptomları olmayan 2 çocuğun ise en az 12 kişiye virüs bulaştırdığı tespit edildi.

Ancak koronavirüs tespit edilen bu çocukların bazılarında hafif semptomların olduğu, bazılarında ise hiçbir semptomun olmadığı ifade edildi.

Yayınlanan raporda, "COVID-19 çocuklarda yetişkinlere göre daha az şiddetlidir, ancak çocuklar yine de bulaşmada rol oynayabilir." ifadelerine yer verildi.

Araştırmacılar, çocuk bulunan yerlerde herkesin maske kullanması gerektiğini söyleyerek tavsiyelerde bulundu.

Öte yandan, Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastanesi Derneği'ne göre, 20 Ağustos ile 3 Eylül arasında çocuk vaka sayılarında yüzde 16'lık bir artış yaşandı.