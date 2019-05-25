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ÇBSK 2. Lig’e yükseldi

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) dörtlü finalin ikinci maçında karşılaştığı Ankara Kayı Gençlik takımını 101-82 mağlup ederek 2.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 15:58
ÇBSK 2. Lig’e yükseldi

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) dörtlü finalin ikinci maçında karşılaştığı Ankara Kayı Gençlik takımını 101-82 mağlup ederek 2. Lig’e yükselme başarısı gösterdi.


ÇBSK 2. Lig’de Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 1. Grup’ta şampiyonluk ipini göğüsleyen ve eleme gruplarına katılma hakkı elde eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) dörtlü finalin ikinci maçında Ankara Kayı Gençli takımını 101 - 82 mağlup ederek Türkiye 2. Basketbol Ligi’ne yükselmeyi başardı.


Muğla Menteşe Spor Salonu’nda oynanan final müsabakalarında önce eleme grubu birincisi olan ardından da eleme tutunda karşılaştığı rakibini eleyerek dörtlü final grubuna katılma başarısı gösteren ÇBSK dörtlü finalin ilk maçında normal süresi 53 - 53 berabere tamamlanan maçta Ege Üniversitesi’ne 62 - 55 yenilmesine karşın üçüncülük maçında Ankara Kayı Gençlik takımı ile karşı karşıya geldi. Kazananın 2. Lig’e yükseleceği maçta rakibine özellikle son periyotta elde ettiği sayılarla karşılaşmadan 101 - 82 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı ve gelecek yıl Türkiye 2. Basketbol Ligi’nde mücadele etme hakkı elde etti.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 15:58
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