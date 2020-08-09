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Spor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor gelecek sezondan umutlu

Başkan Ali Adalıoğlu: - "Önümüzdeki sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde iyi derece yapmak için mücadele edeceğiz. Kadro bana göre yeterli. Duruma göre takviye yapabiliriz" - "Başarılı bir takım olacağımıza inanıyorum. Seyir zevki yüksek bir takımla seyircimizin karşısına çıkacağız"

Yeniakit Publisher
2020-08-09 11:25:01 -
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor gelecek sezondan umutlu

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un kulüp başkanı Ali Adalıoğlu, gelecek sezonda başarılı bir takım olacaklarına inandıklarını söyledi.

Adalıoğlu, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıklarına bu hafta başlamayı planladıklarını ifade etti.

Transfer çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Adalıoğlu, iyi bir takım oluşturmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktardı.

Adalıoğlu, anlaşma sağlanan bazı oyuncuların kentte bireysel çalışmalara başladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Dış transferde ABD'li Kristine Anigwe, Alina Iagupova ve Liudmyla Naumenko'yu transfer ettik. Önemli transferler gerçekleştirdik. İç transferde de Melis Talay, İlayda Güner, Fatma Karakaş ve Şevval Akalan'la devam ediyoruz. Bazı sporcularımız bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz play-off ama bu takım sürpriz yapacaktır. Önümüzdeki sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde iyi bir derece yapmak için mücadele edeceğiz. Kadro bana göre yeterli. Duruma göre takviye yapabiliriz. Başarılı bir takım olacağımıza inanıyorum. Seyir zevki yüksek bir takımla seyircimizin karşısına çıkacağız."

Bu sezon işi sıkı tutacaklarını ve başarılı bir performans sergileyeceklerine inandıklarını vurgulayan Adalıoğlu, yeni sezon ve transfer çalışmalarının yanında alt yapıya da büyük önem verdiklerini kaydetti.

Türk basketboluna önemli oyuncular kazandırmak istediklerini dile getiren Adalıoğlu, "Alt yapıda planlamamızı yaptık. Geniş kapasiteyle çalışacağız. Alt yapıda 300 civarında sporcumuz olacak. Bu konuya da önem veriyoruz." diye konuştu.

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