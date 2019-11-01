Caziye Duman kimdir? Caziye Duman gözaltına mı alındı son dakika
Terör örgütü PKK’ya ve onun siyasi uzantısı HDP’ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Son dakika haberine göre Van'ın Saray İlçesi HDP'li Belediye Başkanı Caziye Duman'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kadın alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, aralarında Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Caziye Duman, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Van, Saray Belediyesi Eş Başkan Adayı olmuştu. 31 Mart 2019 Saray seçim sonuçlarına göre, Caziye Duman yüzde 61.38, AK Parti adayı Kemaletin Araci ise yüzde 36.48 oy almıştı.