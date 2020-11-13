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Dünya Cazip teklifleri reddetti! Türkiye'ye teslim etmek istiyor
Dünya

Cazip teklifleri reddetti! Türkiye'ye teslim etmek istiyor

Filistinli Munir eş-Şerha, Akka şehrinde ulaştığı, Sultan 2. Abdülhamid tarafından temeli atılan Hicaz Demir Yolu'nun bir parçası olduğu düşünülen tarihi eseri Türkiye'ye teslim etmek istiyor. Şerha, "Eseri satmam için yapılan cazip teklifleri reddettim. Satmayacağım. Yalnızca Türk devletine teslim etmeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 17:49:00 - 2020-11-13 17:51:26
Cazip teklifleri reddetti! Türkiye'ye teslim etmek istiyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli Munir eş-Şerha, kendi çabaları ile ulaştığı ve Hicaz Demir Yolu'nun bir parçası olduğu düşünülen üzerinde Arapça "Emir'ül Mü'minin Sultan Gazi 2. Abdülhamid Han Efendimizin - azzehu ve nasrehu - (Allah onu aziz eylesin ve ona yardım eylesin) hayratlarındandır." yazılı bir demir parçasını muhafaza ediyor.

Şerha'nın, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Dura beldesinde oluşturduğu sergide çeşitli dönemlere ait 1300'e yakın tarihi eser niteliğinde parçalar yer alıyor. Dört sene önce Akka kentinde ulaştığı ve Hicaz Demir Yolu'nun şube hattından bir madeni parça olduğunu düşündüğü eser de bunlar arasında bulunuyor.

Şerha, üzerine yazı işlenmesi sebebi ile demir yolunun diğer parçalarından daha önemli olduğunu düşündüğü bu eseri, yalnızca Türkiye'ye teslim edebileceğini bildiriyor.

Şerha, parçayı, Akka kentindeki tanıdıkları aracılığıyla bulduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Dört yıl önce Akka'dan bir arkadaşım beni aradı ve oradaki Hicaz Demir Yolu tüneli içinde kazı çalışmaları yapıldığını, çalışmalar sırasında büyük ölçüde tarihi eser niteliğinde taş ve madeni parçaların talan edildiğini söyledi. Hemen oraya gittim. Bölgedeki araştırmalarım sırasında enkaz altında demir yolunun uzun bir parçasını buldum. 6 metre uzunluğunda bir parçaydı ama hepsini taşıyamayacağım için yalnızca üzerinde yazılı yaklaşık 1 metrelik bölümü almak zorunda kaldım."

"Cazip teklifleri reddettim"

Üzerinde Sultan Abdülhamid'in isminin yazılı olması dolayısıyla bunun diğer demir yolu parçalarından farklı eşsiz bir parça olduğunu düşünen Şerha, "Eseri satmam için yapılan cazip teklifleri reddettim. Satmayacağım. Yalnızca Türk devletine teslim etmeye hazırım. Türkiye'nin bunu teslim almak isteyebileceğini zannediyorum. Bu, Filistin topraklarındaki Osmanlı ve İslam mirasının bir parçası." ifadelerini kullandı.

İsrail'in eline geçmesine izin vermeyerek bu eseri muhafaza ettiğini kaydeden Şerha, Hicaz Demir Yolu'nun tüm Müslümanlar için özel bir yeri olduğunu bildirdi.

Şerha'nın elindeki parçanın tarihi eser niteliğinde olup olmadığına ilişkin net bir veri ve beyan bulunmazken, Eski Filistin Vakıflar Bakanlığı Araştırma ve Belgeleme Müdürü Mahmud Ebu Saliha, ön incelemeleri neticesinde parçanın tarihi eser olduğunu vurguladı.

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