  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uluslararası Kafkas Vakfı’ndan ‘soykırım’ açıklaması: ABD’yi kınamak için Kılıçdaroğlu, FETÖ ulaklarından haber mi bekliyor acaba?

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği: Türk Birleşik Devletleri kurulmalı

İsrail'e roket attılar! Siren sesleri yükseldi

Doğa Rutkay 'tam bir facia' diyerek açıkladı! Solak Babası Rutkay Aziz bu sözlere ne diyecek?

MSB açıkladı! Büyük harekat… Dikkat çeken görüntüler

Oda TV de Boğaziçi’ndeki provokatörler de bu kez fena yakalandı

Uzman isimden çarpıcı açıklama: Türkiye'nin ortaya koyduğu askeri dirençle baş edemediler

Altın alacaklar aman dikkat! 'Bunu yaparsanız batarsınız' diyerek uyardı

Uzman isimden dikkat çeken açıklama: Türkiye'ye karşı ellerindeki son kozu da kullandılar

Boşverin Biden’ı.. HDP’ye ve İP’e bakın siz!
Gündem Çaylığa gidenlere ceza mı yazılıyor? Rize Valiliğinden o iddialara yanıt
Gündem

Çaylığa gidenlere ceza mı yazılıyor? Rize Valiliğinden o iddialara yanıt

Rize Valiliği, ilin tamamında çay tarımı ya da herhangi bir üretim sürecine ilişkin muafiyet kapsamında kimseye ceza yazılmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 20:50:00 -
Çaylığa gidenlere ceza mı yazılıyor? Rize Valiliğinden o iddialara yanıt

Rize Valiliği, ilin tamamında çay tarımı ya da herhangi bir üretim sürecine ilişkin muafiyet kapsamında kimseye ceza yazılmadığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İkizdere ilçesinde "Çay tarlasına giden vatandaşlara jandarma ceza yazıyor" şeklinde yanlış, eksik bilgi veya art niyete dayanan asılsız haber ve yorumlar yapıldığının görüldüğü bildirildi.

Rize'nin tamamında çay tarımı ya da herhangi bir üretim sürecine ilişkin muafiyet kapsamında kimseye ceza yazılmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ancak muafiyetleri suistimal etmek isteyen kişilere de hepimizin sağlığı ve kamu düzeni için fırsat verilmemektedir. Her yerde olduğu gibi İkizdere ilçesinde de bu doğrultuda uygulanan cezai işlemler kesinlikle tarlasına giden ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yönelik olmamıştır. Devletimiz, ülkemiz ve ilimiz için çok önemli olan ve her türlü hukuki aşaması tamamlanan, izinleri alınan yatırım projesi kapsamında açılmak istenen taş ocağını engellemeye çalışan, tüm ısrarlı açıklama, ikna gayretleri ve ikazlara rağmen maske-mesafe kuralına uymayan ve kamu görevlilerinin çalışmasını sekteye uğratmak isteyen kişilere idari yaptırım uygulanmıştır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat dizisinin sırrını Ezgi Eyüboğlu açığa çıkarttı
Medya

Teşkilat dizisinin sırrını Ezgi Eyüboğlu açığa çıkarttı

TRT’de reyting rekorları kıran Teşkilat dizisi oyuncusu Ezgi Eyüboğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Doğa Rutkay 'tam bir facia' diyerek açıkladı! Solak Babası Rutkay Aziz bu sözlere ne diyecek?
Gündem

Doğa Rutkay 'tam bir facia' diyerek açıkladı! Solak Babası Rutkay Aziz bu sözlere ne diyecek?

Skandal skeçlerin yer aldığı Güldür Güldür adlı sözde komedi programında boy gösteren Doğa Rutkay, TikTok’un bir facia olduğunu belirterek ç..
Vebitcoin vurgununda bomba detay! Eşi çete lideriymiş
Gündem

Vebitcoin vurgununda bomba detay! Eşi çete lideriymiş

Thodex vurgununun ardından faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan ve daha sonrasında gözaltına alınan Vebitcoin'in CEO'su İlker B., ile 'Hanı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay