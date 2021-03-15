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Kadın - Aile Çaylı kek nasıl yapılır? Çaylı kek tarifi
Kadın - Aile

Çaylı kek nasıl yapılır? Çaylı kek tarifi

Kolay kek tarifi | Hem artan çayı değerlendirmek hem de leziz bir tatlı hazırlamak istiyorsanız; doğru yerdesiniz. Peki, çaylı kek nasıl olur? Çaylı kek gerekli malzemeler | Tam ölçülü çaylı kek

Yeniakit Publisher
2021-03-15 23:01:00 -
Çaylı kek nasıl yapılır? Çaylı kek tarifi

Akşam çayın yanına leziz bir tatlı arayanlar 'kolay' kek tariflerini inceliyor. İşte, çaylı kek tarifi:

Çaylı kek tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 2 su bardağı un
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı demlenmiş çay
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 3 yemek kaşığı kakao

Çaylı kek nasıl yapılır?

Öncelikle bir karıştırma kabına yumurta ve şekeri alıp güzelce çırqın.

Şeker eriyince 1 su bardağı ılık çayı ekleyin.

Sıvı yağ ve kakaoyu da ekleyin.

Karışımda 1 su bardağı kadar ayırın.

Karışıma un, kabartma tozu ve vanilini ekleyip karıştırın.

Ardından kek hamurunu kalıba döküp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına sürün.

Keki fırında alın ve dilimleyin.

Dilimlediğiniz kekin üzerine ayırdığınız sosu gezdirin.

Kek sosu çekince ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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