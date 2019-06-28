ÇAYKUR, yaş çay bedellerini ödüyor!
ÇAYKUR, üreticilere mayıs ayı yaş çay bedeli olan 393 milyon lirayı ödemeye başladı.28 Haziran 2019 Cuma 12:37
ÇAYKUR, üreticilere mayıs ayı yaş çay bedeli olan 393 milyon lirayı ödemeye başladı. ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, mayıs ayında alınan 135 bin 661 ton yaş çay karşılığı üreticilere 393 milyon lira ödeneceği belirtildi. Söz konusu paranın, üreticilerin banka hesaplarına dün itibarıyla aktarıldığı ifade edilen açıklamada, ödemelerin bugün tamamlanacağı kaydedildi.
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