ÇAYKUR yaş çay alımları başladı mı? Yaş çay kaçtan alınıyor?
Yaş çay alımları yeniden başladı mı? Kurban Bayramı nedeniyle yaş çay toplamaya ara verilmişti. 2021 yılı çay sezonu için üreticiler çay bahçelerine girerek yeniden çay toplamaya başladı. Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? ÇAYKUR yaş çay alımları başladı mı? Yaş çay alımları yeniden başladı mı? İşte yaş çay alım fiyatı.
Kurban Bayramı dolayısıyla yaş çay alımına iki gün süreyle ara veren ÇAYKUR, bugün itibarıyla tam kapasite olarak çalışmaya geçti. ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, yaş çay alımlarına Kurban Bayramı arife ve birinci günde ara verildiği, bugünden itibaren yeniden başlandığı belirtildi.
Kentte yaşanan sel ve heyelandan Büyükköy ve Ambarlık çay fabrikalarının etkilendiği ve yapılan çalışmalar sonucu bu fabrikaların yeniden faaliyete geçtiği ifade edilen açıklamada, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve beraberindeki ekibin fabrika ve alım yerlerini denetlemeyi sürdürdüğü vurgulandı.
Yaş çay kaçtan alınıyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından çay fiyatları açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir." demişti.