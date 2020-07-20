ÇAYKUR ürün gamını zenginleştirdi

Akit Ekonomi

Türk çayı, ÇAYKUR tarafından yurtdışı pazarlarda, yapılan tanıtım çalışmaları sonucunda marka bilinirliğinin artmasıyla talep görmeye başlarken yeni ürünler de pazara sunuluyor. Rize’nin İkizdere ilçesinde yer alan ve bölgenin önemli turizm destinasyonlarından birisi olan Ovit Yaylası’nın şimdi de çayı oldu. Ovit Çayı, Doğu Karadeniz bölgesinin popüler yörelerinin tanıtımı ve yerli ve yabancı turistlerin bölgeye has tadı yanlarında götürmeleri için Doğu Karadeniz Bölgesi’nin çay bahçelerinden itina ile seçilmiş çay filizlerinden üretilen özel harmanlandı. ‘Hediyelik çay’ olarak lanse edilen ürün 400 gramlık özel ambalajlarda satışa sunuldu. İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, “Ovit çayımız piyasada. Başta Genel Müdür Yusuf Ziya Alim olmak üzere tüm Çaykur ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha çok talep görecek

Türk çayı, doğal ve naturel özelliği sayesinde tüketiciler tarafından her zaman tercih ediliyor. Çay üreticileri ise Covid-19 salgınının dünya genelinde kontrol altına alınmasıyla birlikte piyasalarda yaşanacak hareketliliğe bağlı olarak insanların sağlıklı beslenme ve vücut direncini artırmak için doğal ürünlere yönelecek olması ile çayın iç piyasada ve ihracatta daha çok talep göreceğini düşünüyor.