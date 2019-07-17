Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı

ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Karadeniz ekibi, Erzurum'da bulunan Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 2019-2020 sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Yeşil-mavili ekip, ısınma hareketlerinin ardından teknik çalışma yaptı. Antrenman, futbolcuların çift kale maç yapmasıyla sona erdi.



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