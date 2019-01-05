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Çaykur Rizespor'un devre arası kampı

- Karadeniz ekibi, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

05 Ocak 2019 Cumartesi 20:28
Çaykur Rizespor'un devre arası kampı


ANTALYA (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan yeşil-mavili ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Koşuyla başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-mavili ekipte, tedavisi süren Musa Çağıran, pas çalışmasında yer alırken, daha sonra yarı sahada takımdan ayrı koştu.

Karadeniz ekibinde, sakatlığı dolayısıyla tedavi için Almanya'da bulunan Koray Altınay da bu akşam Antalya kampına katıldı.

Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 20:28
  1. Çaykur Rizespor
  2. Futbol
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG

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