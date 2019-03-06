Çaykur Rizespor'u sarsan haber! Ölümden döndü Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Mykola Morozyuk'un eşi Iryna Morozyuk trafik kazası yaptı. Kazada, Iryna Morozyuk yaralandı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Ukraynalı oyuncusu Mykola Morozyuk'un eşi Iryna Morozyuk trafik kazasında yaralandı. Alınan bilgiye göre, Derepazarı istikametine giden Kadem Oğur yönetimindeki 53 T 0447 plakalı taksi ile karşı yönden gelen Köksal Arabikoğlu'nun kullandığı 55 AAK 848 plakalı otomobil Alipaşa mevkisinde çarpıştı. Hastaneye kaldırıldı Kazada, takside bulunan Iryna Morozyuk yaralandı. Morozyuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kazayı öğrenen Mykola Morozyuk, akşam idmanına katılmayarak hastaneye gitti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.