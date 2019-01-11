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Çaykur Rizespor'dan transfer bombası Nakoulma!

Transfer çalışmalarını sürdüren Rizespor, bir dönem ligimizde boy gösteren Préjuce Nakoulma'yı yakın takibe aldı.

11 Ocak 2019 Cuma 12:36
Çaykur Rizespor'dan transfer bombası Nakoulma!

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını deam ettiren Çaykur Rizespor'da transferde hareketlilik yaşanıyor. Son olarak Süleyman Koç'un sözleşmesini fesheden Karadeniz ekibi, hücum hattına Prejuce Nakoulma takviyesi yapıyor. Burkina Fasolu futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.


Süper Lig'in ilk yarısını ligin son sırasında tamamlayan Çaykur Rizespor'dan transferde Nakoulma hamlesi geldi. Son olarak Fransa Ligi'nde Nantes forması giyen Nakoulma ile anlaşma sağlandı. 31 yaşındaki futbolcunun bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 12:36
  1. İstanbul
  2. Çaykur Rizespor
  3. Rizespor
  4. Prejuce Nakoulma

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