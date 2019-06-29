Çaykur Rizespor'dan Godfred Donsah hamlesi İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda harekete geçen Rizespor, Bologna'da ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Godfred Donsah'ı yakın markaja aldı.

Yeniakit.com.tr- İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda harekete geçen Rizespor'da transfer çalışmaları aralıksız sürmeye devam ediyor. Rizespor kurmayları İtalya Serie A takımlarından Bologna'da ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ganalı 23 yaşındaki ön libero Godfred Donsah için nabız yokladığı iddia edildi. Bologna ile sözleşmesi 2022 yazında bitecek olanTransfermarkt'ta Donsah’ın güncel piyasa değerinin yüksek olmasına rağmen yaşadığı sakatlık sebebiyle o değerin altında bir fiyata düştüğü belirtildi. Oyuncuya Parma ve Lecce'de talip olduğu ortaya çıktı. Kaynak:Yeniakit.com.tr

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