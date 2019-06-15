Çaykur Rizespor'dan "Anne-Baba Haydi Futbola" projesi



RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sporu özendirmek ve ailelerle çocukları aynı ortamda buluşturmak için "Anne-Baba Haydi Futbola" projesi kapsamında çalışma başlattı. "Anne-Baba Haydi Futbola" projesi, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı. Yaz tatil döneminde çocuklar, aileleriyle cumartesi günleri Mehmet Cengiz Tesisleri'nden, kulübün altyapı antrenörleri öncülüğünde yararlanacak. Çaykur Rizespor Kulübü Altyapı Sorumlusu Serkan Karavin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaz tatil döneminde çocukları eğlendirmek, futbolla tanıştırmak ve Çaykur Rizespor sevgisini aşılamak, aileleriyle aynı duyguyu yaşatmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Her cumartesi günü saat 10.00'da Mehmet Cengiz Tesisleri Altyapı Sahası'nda gerçekleşecek projenin başladığını belirten Karavin, "Yüzlerce veli ve minik öğrencinin katıldığı organizasyon, oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Amacımız aile ortamında yazı keyifli geçirirken, Çaykur Rizespor camiasının bütünlüğünü artırmak. Bunun yanında tamamen ücretsiz olarak yararlanılan tesislerimizde altyapı eğitmenlerimiz, 2 saat boyunca çocuklarla futbol hakkında çalışma yapacak. İçlerinde gelişime açık olanları aramıza katma çabamız olacak." ifadelerini kullandı.

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