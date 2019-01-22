Çaykur Rizespor'da transfer - Yeşil-mavili ekip, Hırvat Dario Melnjak ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı



RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Slovenya ekibi Domzele'de forma giyen Hırvat oyuncu Dario Melnjak ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat defans oyuncusu Dario Melnjak ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Yeni transferin sağlık kontrolünden de geçtiği aktarılan açıklamada, "Dario Melnjak'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor ve başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı. Rize'ye gelen Dario Melnjak, akşam idmanında takımla birlikte çalışmaya katıldı.



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