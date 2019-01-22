Çaykur Rizespor'da tanıtım toplantısı





RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da daha önce resmi sözleşme imzalanan Chidozie Awaziem ve Mohamed Aberhoune için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Çaykur Didi Stadı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, kulüp başkan yardımcısı Ali Haydar Er, basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yönetim kurulu üyesi Ahmet Haşimoğlu, Serkan Karavin ile futbolcular Awaziem ve Aberhoune katıldı.

Er, toplantıda yaptığı konuşmada, savunma oyuncusu Awaziem ile sezon sonuna kadar kiralık, Mohamed Aberhoune ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Transfer konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Er, "Bir oyuncu daha uçakta var. Mohamed'i kadromuza kattık. Bizden biri. Futbolcu kardeşlerime sakatsız, gayretli bir yarı yıl diliyoruz. İnşallah sezon sonunda aldıklarımız ve verdiklerimiz ile mutlu olacağız." dedi.

Er, Chidozie Awaziem'e Türkiye'de başka kulüplerin de transfer teklifinde bulunduğunu ifade ederek, "Bizi daha iyi şartlarda kabul etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisi Rize'yi sevecek ama hayalleri çok büyük. Biz de bu yolda kendisine başarı diliyoruz. Bize önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kadroda yabancı oyuncu sayısının fazla olduğunu kaydeden Er, "Bazı oyuncularımız ile konuşuyoruz. Oynamalarını istiyoruz. Uzlaştığımız ve giden arkadaşlarımız var. Gitmezlerse altyapı ile devam edecek. Maddi anlamda yük olabilir ama başımızı ağrıtacak boyutta olmayacak." ifadelerini kullandı.

Er, kadroya iki futbolcu daha katacaklarını kaydetti.





- Futbolcuların görüşleri





Çaykur Rizespor'un Portekiz ekibi Moreirense'den kadrosuna kattığı Mohamed Aberhoune, kendisine duyulan güvene teşekkür etti.

Elinden geleni yapmak için Rize'de olduğunu vurgulayan Faslı savunma oyuncusu, "İlk galibiyetimizi Kasımpaşa karşısında aldık. İlk kez forma giyme şansı buldum. Çok güvenilir bir kadroya sahibiz. Hedefimiz, bulunduğumuz yerden bir an önce yukarı çıkmak." değerlendirmesinde bulundu.

Aberhoune, Aatıf ve Saadane'nin takımda olmasının uyum sürecini kolaylaştıracağını sözlerine ekledi.

Yeşil-mavili ekibin Portekiz'in Porto takımından sezon sonuna kadar kiraladığı Chidozie Awaziem ise başka kulüplerden de transfer teklifleri aldığını kaydederek, "Rizespor çok farklı yaklaştı. Hocamız özel olarak bizi aradı. Sportif direktörümüz ile görüştüm ve etkilendim. Buraya gelmenin doğru olduğuna karar verdim." diye konuştu.

Chidozie Awaziem, hazır olduğuna dikkati çekerek, "Kasımpaşa maçını izledim ve arkadaşlarımın ne kadar aç olduğunu gördüm. Ben de bir an önce takıma dahil olup üzerime düşeni yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.





- Basın mensuplarına transfer şakası





Ara transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri olan Çaykur Rizespor'da yönetim, basın mensuplarına transfer şakası yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Nijeryalı Ayuba Kosoko'yu tanıtım toplantısına getiren yöneticiler, kendisiyle prensipte anlaştıklarını açıkladı.

Basın mensupları, futbolcu olduğunu düşündükleri Kosoko'ya soru sordu.

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptıklarının bir şakadan ibaret olduğunu açıklarken, basın mensuplarının yanı sıra Chidozie Awaziem ve Mohamed Aberhoune de şaşkınlık yaşadı.