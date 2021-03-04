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Spor Çaykur Rizespor'da Sumudica gidiyor! Yeni isim...
Spor

Çaykur Rizespor'da Sumudica gidiyor! Yeni isim...

Süper Lig'de Stjepan Tomas'ın ardından göreve gelen Marius Sumudica kötü gidişe dur diyemedi. Sumudica'nın ardından Karadeniz ekibinin başına Okan Buruk'un gelmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 09:48:00 -
Çaykur Rizespor'da Sumudica gidiyor! Yeni isim...

Çaykur Rizespor'un Süper Lig'deki kötü gidişi sürüyor. Stjepan Tomas'ın gönderilmesinin ardından göreve getirilen Sumudica da kötü gidişi durduramadı. Rumen teknik adam takımın başında görev aldığı 7 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi!

Sumudica ayrılıyor...

Fanatik'te yer alana habere göre; Son olarak Kayserispor'a 2-1 yenilen Ç.Rizespor'da teknik direktör Sumudica, "Rizespor için her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Bende stresten kaynaklı bir hastalık başladı. Takım hakkında hayırlı bir karar almamız gerekiyor. Belki kan değişimi takıma iyi gelebilir. Bu takımla aramızda bir uyuşmazlık var, bunu hissediyorum." ifadelerini kullanarak ayrılık sinyali vermişti.

Okan Buruk ilk aday!

Çaykur Rizespor'un Sumudica konusunda gün içinde kararını açıklaması beklenirken ilk teklifin Okan Buruk'a gideceği öğrenildi. 2018-2019 sezonunda Çaykur Rizespor'u çalıştıran Buruk, takımı düşme potasından almış ve ligi 11. sırada tamamlamıştı.

"Sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağım"

Bu sezon Başakşehir'de görevi bıraktıktan sonra ismi Konyaspor ile anılan Okan Buruk sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını açıklamıştı! Buruk, "Konyaspor çok büyük bir kulüp ve inanılmaz taraftar gücüne sahip. Bunu statta olduğu gibi sosyal medya üzerinden de görüyorum. İlgileri için çok teşekkür ederim. Ben ayrıldıktan sonra sezon sonuna kadar dinlenip ailemle vakit geçirme kararı aldım" ifadelerini kullanmıştı.

(Fanatik)

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