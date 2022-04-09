Çaykur Rizespor umutlarını sürdürüyor!
Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kümede kalma umutlarını sürdürdü.
Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Bolasie ve 77. dakikada Pohjanpalo kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise 26. dakikada Bytyqi'den geldi.
Konyaspor'da iki kırmızı kart
Konyaspor'da 69. dakikada Amilton ve 90+7. dakikada Rahmanovic kırmızı kart gördü. Konyaspor maçı 9 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından düşme hattındaki Rizespor kritik bir galibiyet alarak puanını 29 yaptı. Maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 2 puan önünde ikinci sırada yer alan Konyaspor 58 puanda kaldı.
Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Rizespor ise Kayserispor'a deplasmanına gidecek.