  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Çaykur Rizespor umutlarını sürdürüyor!
Spor

Çaykur Rizespor umutlarını sürdürüyor!

Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kümede kalma umutlarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 18:24:00 -
Çaykur Rizespor umutlarını sürdürüyor!

Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Bolasie ve 77. dakikada Pohjanpalo kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise 26. dakikada Bytyqi'den geldi.

Konyaspor'da iki kırmızı kart

Konyaspor'da 69. dakikada Amilton ve 90+7. dakikada Rahmanovic kırmızı kart gördü. Konyaspor maçı 9 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından düşme hattındaki Rizespor kritik bir galibiyet alarak puanını 29 yaptı. Maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 2 puan önünde ikinci sırada yer alan Konyaspor 58 puanda kaldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Rizespor ise Kayserispor'a deplasmanına gidecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay