Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk: Bundan sonra hedefimiz ilk beş

Buruk, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Beşiktaş karşısında oynadıkları oyunun olumlu yönlerini bu haftaya taşıdıklarını belirtti.

''Ligin altı ile bugün bağımızı kopardık''

Maçın genelinde 20 dakikalık bölümde kalelerinde tehlike gördüklerini ifade eden Buruk, "Onun dışında büyük bölümde üstün oynadık. İki yarıda da net goller kaçırdık. Penaltı pozisyonları var. İkinci golü bulsak çok daha rahat maçı götürecektik. İkinci golü atamayınca psikolojik anlamda geri yaslanmamıza neden oldu. Gün sonuda 1-0 kazandık. İleriye dönük hedeflerimiz iyi yönde devam edecek. Ligin altı ile bugün bağımızı kopardık. Bundan sonra hedefimiz ilk beş içerisinde bir takım olmak için çalışmak." diye konuştu.

Devre arası, penaltı bekledikleri pozisyonu izlediğini kaydeden Buruk, şunları söyledi:

"İlk yarı pozisyonu bana göre net penaltı ama hakemin değerlendirmesi, olmadığı yönünde. Geçen hafta VAR sisteminde problem vardı. Bizim golde bu maçta ofsayt çizgisi çalıştı. Türk futbolu adına sevindim. Samudio'nun pozisyonunda ise ayağında darbe olduğunu söyledi. Hakem VAR'a bakma gereği duymadı. Sarı kart gördü. Baksa belki de oyuncumuz kart görüp cezalı duruma düşmeyecekti. Hakemin iyi yönettiğini düşünmüyorum. VAR sisteminde hata yok, kararları veren insanları tartışmalıyız. Zaman zaman standart olmuyor. Bir maçta penaltı veriliyor, bir diğer maçta penaltı verilmiyor."