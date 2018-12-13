Çaykur Rizespor, taraftarına güveniyor

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, taraftarlarının desteğiyle maç kazanmak istediklerini söyledi.

Buruk, Çaykur Didi Stadı'nda, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligdeki bütün takımların birbirine yakın olduklarını belirtti.

Bu hafta çok iyi bir takıma karşı oynayacaklarını ifade eden Buruk, "Kendi sahamızda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağız. Hem savunmayı yapan hem de hücuma etkili çıkan bir takım. Bizim son iki haftadır sürdürdüğümüz oyun anlamındaki performansı devam ettirip sonuca yansıtmak istiyoruz. Hem sabırlı oynayacağız hem de istediğimiz oyunu ortaya koymamız gerekiyor." dedi.

Buruk, taraftarların da kendilerine destek vermesini istediklerini kaydederek, "Bizimle birlikte olmalarını istiyoruz. Biz de elimizden geleni sahada yapacağız. Taraftarlarımızın desteği ile maçı kazanmak istiyoruz. Ligin bitimine iki hafta kadı. İki çok önemli maçımız var. Buradan en yüksek puanı toplayıp ikinci yarıya daha doğru bir şekilde hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.

Üzüldükleri çok maç olduğunu kaydeden Buruk, şöyle devam etti:

"Kazanamadığımız maçlara baktığımızda elimize gelmiş, kazanacağımız maçlar olmuş ama bunları sonuca yansıtamamışız. Hiçbir zaman beraberliğe oynamıyoruz. Hep kazanmak istiyoruz. Kaybetmemek de çok önemli. En azından puan alarak ligin içinde duruyoruz. Şu an bir galibiyet bizi bütün takımların yanına getirecek. Kendi maçımıza bakıyoruz. Bu hafta Fenerbahçe'nin Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile maçı var. Rakiplerimizden Kayserispor, Akhisarspor ile oynayacak. Kendi maçımızı kazanıp yukarılara ulaşmamız gerekiyor. Tek hedefimiz bu."





- "Çok önemli bir insanı kaybettik"





Buruk, makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye ilişkin, "Kendisiyle tanışma fırsatımız olmadı ama herkesin çok sevdiği ve değer verdiği çok önemli bir insanı kaybettik. Bunun üzüntüsünü takım olarak yaşıyoruz. İnsanların arkalarından konuştukları şeyler çok önemli ve değerli. Allah ailesine sabır versin." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 15 dakikalık bölümün ardından basına kapalı devam etti.



