Çaykur Rizespor, Samsunspor'a farklı yendi! Karadeniz'de gol yağmuru
Çaykur Rizespor, Samsunspor'a farklı yendi! Karadeniz'de gol yağmuru

Çaykur Rizespor, Samsunspor'a farklı yendi! Karadeniz'de gol yağmuru

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor, Samsunspor'u 4-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig’de ertelenen 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, sahasında Samsunspor’u 4-1 mağlup ederek taraftarı önünde net bir galibiyet elde etti.

Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, ilk yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Rizespor, 39. dakikada Loide Augusto’nun golüyle öne geçerken, 43. dakikada Attila Mocsi farkı ikiye çıkardı. İlk yarının uzatma anlarında sahneye çıkan Qazim Laçi, 45+3. dakikada attığı golle skoru 3-0’a taşıdı.

 

Rizespor, Augusto  ile farkı dörde çıkardı

İkinci yarıya da etkili başlayan Rizespor, 50. dakikada bir kez daha Loide Augusto ile gol buldu ve farkı dörde yükseltti. Ev sahibi ekip, maç boyunca üstün oyununu sürdürerek rakibine fırsat tanımadı.

Samsunspor, karşılaşmanın son anlarında gol bulabildi. 90+3. dakikada Cherif Ndiaye’nin attığı golle fark üçe inse de bu gol, mağlubiyeti engelleyemedi.

Fink kırmızı kart gördü

Karşılaşmanın 40. dakikasında Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, dördüncü hakemle yaşadığı tartışma sonrası kırmızı kart görerek oyun alanından ihraç edildi. 58 yaşındaki teknik adam, bir sonraki hafta oynanacak Eyüpspor maçında takımının başında olamayacak.

 

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 33’e yükseltirken, Samsunspor 36 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Rizespor sahasında Gaziantep FK’yı konuk edecek, Samsunspor ise deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak.

