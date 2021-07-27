  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Asya ülkesinden Rusya kararı: Gerek duymuyoruz
2 ülke imzayı attı! Tam 39 milyon dolar
Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarının yayınlanacağı kanal açıklandı
Alişan'dan duygulandıran paylaşım
Spor Çaykur Rizespor Ronaldo ile anlaştı
Spor

Çaykur Rizespor Ronaldo ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Wasl forması giyen Ronaldo Mendes ile anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 13:52:00 -
Çaykur Rizespor Ronaldo ile anlaştı

Çaykur Rizespor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Ronaldo Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

Rize ekibinden yapılan açıklamada, İstanbul'da düzenlenen ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katılığı töreninde, 28 yaşındaki oyuncunun kendisini 2 yıllığına mavi-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Ronaldo Mendes'e kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mendes, geçtiğimiz sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl'da görev almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay