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Çaykur Rizespor, rehavete kapılmak istemiyor

- Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır: "Lige iyi bir şekilde başlamak bize ve takımımıza mutlululuk getirdi. Asla bunun rehavetine kapılmayacağız"

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:04
Çaykur Rizespor, rehavete kapılmak istemiyor


RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, sezona iyi bir şekilde başlamalarının kendilerine ve takıma mutlululuk getirdiğini, asla bunun rehavetine kapılmayacaklarını söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ifade etti.

Sahalarında yarın Göztepe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Bakır, "Göztepe iyi bir takım. Onlar da lig arasını iyi değerlendirdi. Biz de bu maça çok iyi hazırlandık. Bu maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız." dedi.

Lige çok iyi başlangıç yaptıklarını belirten Bakır, şunları kaydetti:

"Takımda rekabet üst seviyede. Bunun da takıma başarı getireceğine inanıyoruz. Üç maçta 7 puan aldık. Bu topladığımız puanın önemi büyük. Lige iyi bir şekilde başlamak bize ve takımımıza mutlululuk getirdi. Asla bunun rehavetine kapılmayacağız. Lige yeni başlıyormuş gibi Göztepe maçını düşünüyoruz. Bu maçtan üç puanla ayrılmak istiyoruz. Çok zor bir maç olacak."

Bakır, taraftarları maça davet ederek, onların desteği ile kazanan taraf olmak istediklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:04
  1. Çaykur Rizespor
  2. Futbol
  3. Hasan Yavuz Bakır
  4. SÜPER LİG

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