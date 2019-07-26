Çaykur Rizespor, Nill De Pauw’i renklerine bağladı Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, 29 yaşındaki Belçikalı sağ kanat oyuncusu Nill De Pauw ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, 29 yaşındaki Belçikalı sağ kanat oyuncusu Nill De Pauw ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Belçika’nın Jupiler Pro League takımlarından SV Zulte Waregem’de forma giyen, Belçika milli takımlarında son 5 yılda 70’den fazla resmi maça çıkan Nill De Pauw’a, Çaykur Didi Stadı’nda düzenlenen imza töreni ile Çaykur Rizespor’a 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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